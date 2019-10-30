Полицейские вместо службы ездили за границу по личным делам – прокуратура Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прокуроры Актобе в ходе проведенного анализа выявили и привлекли к ответственности 4 полицейских, которые, по документам находясь на работе в Актобе, выезжали по личным целям в соседнюю Россию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ эффективности мер в сфере профилактики правонарушений показал, что уполномоченными органами используются не все механизмы профилактики предусмотренные законом.

Защитные предписания семейным дебоширам как наиболее эффективная мера профилактики семейно-бытового насилия участковыми инспекторами выписывались не во всех случаях, статистика завышалась. По представлению прокуратуры 18 сотрудников полиции были привлечены к ответственности», - сообщил прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев.

Он отметил, что маршруты патрулирования не обновлялись с учетом криминогенной ситуации.

«Также к дисциплинарной ответственности были привлечены 4 сотрудника, которые, по бумагам находясь на маршрутах патрулирования, по факту выезжали за пределы Казахстана - в Россию по личным делам», - говорит прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев.

По результатам анализа прокурорами был разработан план профилактики правонарушений на территории города Актобе который утвержден межведомственной комиссией по профилактике правонарушений при акиме города. Наряду с общими план предусматривает и индивидуальные меры профилактики. В частности, несколько актюбинцев, состоящих на учетах в качестве карманных воров, были направлены на принудительное лечение от наркомании на основании судебных актов.