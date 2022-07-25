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    Полицейские ВКО вместе с общественностью ведут поиски трехлетнего мальчика

    25 Июля 2022, 10:51

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В с.Таврия Уланского района Восточно-Казахстанской области полицейские, спасатели, волонтеры и неравнодушные жители с ночи ведут поиски 3-летнего мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    С заявлением о пропаже сына – Адилхана Сейсембай - в полицию обратился отец несовершеннолетнего. С его слов, ребенок как обычно вышел во двор, но спустя некоторое время пропал, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

    На данный момент развернута масштабная поисковая операция, территория села поделена на 16 секторов, каждый из которых тщательно отрабатывается в поисках пропавшего ребенка. Всего задействован 621 человек (полицейские, военнослужащие Национальной гвардии, конная полиция, сотрудники акимата, ДЧС, волонтеры). Кроме того проводится осмотр местности с участием квадрокоптеров и вертолета.

    Приметы ребенка: рост 90-100 см., худощавого телосложения, волосы темные, прямые, глаза карие. Был одет в футболку зеленого цвета, кепку бело-голубого цвета, шорты зеленого цвета, кроссовки темно-синего цвета.

    Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться на оперативный канал «102».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Видео МВД РК
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