+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.39 EUR 432.24
RUB 6.13 CNY 55.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейские в ВКО наказаны за распространение служебного документа в интернете

6 Ноября 2019 16:28
Поделиться:
Полицейские в ВКО наказаны за распространение служебного документа в интернете

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейским из Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области, распространившим в интернете служебный документ, объявлен строгий выговор, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

Новости по теме

Погибших при исполнении служебного долга полицейских вспомнили в Павлодаре
Более 150 павлодарцев сели за руль в алкогольном опьянении в этом году Династия Галиакпаровых: работать в полиции нужно с желанием Первые стационарные посты полиции установлены в Павлодаре

«Строгий выговор объявлен 16 должностным лицам, в том числе начальнику управления полиции. Я взял под свой строгий контроль уголовные дела, заведенные по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Самоубийство», – сказал начальник Департамента полиции ВКО, генерал-майор Ж.Бактыбаев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ВКО повесился мужчина, изнасиловавший 7-летнюю девочку.

Тело обнаружили оперативники Шемонаихинского отдела полиции. Ранее женщина обратилась с заявлением о том, что сожитель, воспользовавшись беспомощным состоянием ее дочери 2012 года, совершил с ней половой акт и скрылся. Мужчина, совершивший насилие, был в нетрезвом состоянии. Позже было найдено его тело.

«По предварительным данным, он совершил самоубийство», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив