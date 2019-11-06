Полицейские в ВКО наказаны за распространение служебного документа в интернете

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейским из Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области, распространившим в интернете служебный документ, объявлен строгий выговор, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

«Строгий выговор объявлен 16 должностным лицам, в том числе начальнику управления полиции. Я взял под свой строгий контроль уголовные дела, заведенные по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Самоубийство», – сказал начальник Департамента полиции ВКО, генерал-майор Ж.Бактыбаев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ВКО повесился мужчина, изнасиловавший 7-летнюю девочку.

Тело обнаружили оперативники Шемонаихинского отдела полиции. Ранее женщина обратилась с заявлением о том, что сожитель, воспользовавшись беспомощным состоянием ее дочери 2012 года, совершил с ней половой акт и скрылся. Мужчина, совершивший насилие, был в нетрезвом состоянии. Позже было найдено его тело.

«По предварительным данным, он совершил самоубийство», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.