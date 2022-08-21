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Полицейские в Атырау спасли мужчину от прыжка с моста

Автор:  
Виктор Сутягин
21 Августа 2022, 15:10
Полицейские в Атырау спасли мужчину от прыжка с моста

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Полицейские в Атырау спасли мужчину, который ночью собирался спрыгнуть с моста, связывающего микрорайоны Жумыскер и Балыкши, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«21 августа около 02:45 ночи оператору 102 поступило сообщение, что с моста Жумыскер-Балыкшы неизвестный собирается прыгнуть в воду. Сотрудники Центра оперативного управления незамедлительно дали указания ближайшим экипажам. Находившиеся неподалеку сотрудники экипажа «Батыс-24« старший лейтенант полиции Темирлан Сахиполлаев и капитан полиции Дамир Аманга прибыли на место происшествия. Совершить прыжок, как затем выяснилось, собирался местный житель 1989 года рождения. Полицейские убедили мужчину отказаться от своих намерений»,- сообщили в пресс-службе ДП области.

Мужчина был доставлен на экспертизу, где установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.



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