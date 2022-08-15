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    • Полицейские устроили погоню за водителем-подростком в Туркестанской области

    15 Августа 2022 13:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий сотрудники Казыгуртского районного отдела полиции заметили за рулем одного из авто несовершеннолетнего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    Полицейские заметили, что за рулем автомобиля марки «Ravon R-3» находится несовершеннолетний и потребовали остановить транспортное средство. Однако нарушитель отказался остановиться. Сотрудники полиции приняли оперативные меры и догнали автомобиль.

    На владельца автомобиля стражи порядка составили административный протокол по пункту ст. 612 КоАП РК «Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления».

    Ранее похожий случай произошел в прошлом году в Костанайской области.
    #Туркестанская область #ДТП #Видео #МВД РК
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