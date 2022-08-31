Полицейские устроили погоню за мотоциклистом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео погони полицейских Алматы за мотоциклистом. Водителя наказали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что вопиющие правонарушения, допущенные водителем мотоцикла, были выявлены экипажем специализированного батальона. Законные требования сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал.

«В этой связи были приняты меры, чтобы водитель сбавил скорость и остановился. В его отношении было составлено 3 административных протокола, в том числе за невыполнение законных требований сотрудников полиции, за отсутствие специальной категории в водительском удостоверении, за не регистрацию данного транспортного средства», - проинформировал начальник управления местной полицейской службы Алматы полковник Ержан Узабаев.

В полиции отметили, что транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку.

В начале августа в сети также появилось видео погони полицейского за мопедистом.





Кадр из видео