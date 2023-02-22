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    Полицейские усилили патрулирование из-за гололеда в Петропавловске

    22 Февраля 2023, 13:22

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из-за сложной погодной обстановки полицейские усилили контроль за движением. Ночная смена батальона патрульной полиции осталась на маршрутах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, автопатрули приблизили к учебным заведениям. Полицейские Петропавловска обращаются к участникам дорожного движения с призывом к повышенной бдительности. За ночь в городе зарегистрировали пять аварий. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

    Полицейские напомнили, что в условиях гололедицы торможение транспортных средств затруднено. Во избежание аварии следует снижать скорость и увеличивать дистанцию между автомобилями, быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов. Пешеходам необходимо помнить, что в сложившихся дорожных условиях попытки перебежать улицу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора вдвойне опасны.

    После прошедшего ночью дождя дороги в Петропавловске превратились в каток.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Дороги Погода
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