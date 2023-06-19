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    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе

    19 Июня 2023, 21:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На усиленный вариант несения службы перешли жамбылские полицейские в преддверии выпускных вечеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    2022 - 2023 учебный год в школах Жамбылской области закончили 12 076 выпускников.

    Стражи порядка будут нести круглосуточную усиленную службу в связи с выпускными вечерами, проведение которых запланировано с 20 по 22 июня, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Приняты необходимые организационные и практические меры по обеспечению безопасности выпускников в период проведения торжественной и неофициальной частей. Будут работать дополнительные оперативные штабы для координации деятельности и оперативного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выпускных вечеров, отметили в правоохранительном ведомстве.

    Накануне выпускных полицейские провели свыше 5 700 профилактических бесед с выпускниками и их родителями, владельцами увеселительных заведений и частными предпринимателями, владеющими магазинами, раздали свыше 4 тысяч брошюр и листовок профилактического содержания.

    «В период выпускных вечеров родителям необходимо уделять особое внимание своим детям, - рассказал старший инспектор по особым поручения группы ювенальной полиции УМПС ДП области майор полиции Алишер Калышев. - На торжественных мероприятиях запрещается употребление спиртных напитков, запрещенных веществ, курение. Особое внимание будет уделено недопущению фактов нарушений ПДД выпускниками школ - незаконное управление автомобилями, высовывание из окон, люков, беспорядочное движение кортежей. Стоит воздержаться от купания в запрещённых местах и празднования в местах, находящихся за пределами проведения мероприятия».

    В ведомстве напомнили о том, что необходимо исключить «встречи рассвета» на водоемах, мостах, проезжих частях дороги. Для этого рекомендовано сопровождать учащихся до полного завершения выпускного мероприятия.

    «Выпускной вечер самый долгожданный и замечательный праздник для школьников, родителей и учителей. И хочется, чтобы у всех остались только положительные эмоции и воспоминания. Как это время пройдет, зависит только от вас», - резюмировал майор полиции Алишер Калышев.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Тараз школа
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