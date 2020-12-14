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    Полицейские Туркестанской области помогли малообеспеченным и многодетным семьям

    14 Декабря 2020, 04:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские ДП Туркестанской области продолжают оказывать благотворительную помощь и материальную поддержку многодетным и малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями, что уже стало доброй традицией. Стражи порядка на постоянной основе помогают нуждающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в период карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

    К примеру, сотрудники Байдибекского РОП в преддверии Дня независимости РК посетили дом жительницы с. Шаян Нуриллы Ереговой , одной воспитывающей детей, и вручили продукты первой необходимости.

    Свою лепту в благородное дело в эти дни внесли и полицейские Сарыагашского РОП. Возле центральной мечети сотрудники полиции раздали нуждающимся семьям одежду и продукты.

    Главный имам Центральной мечети Сарыагашского района Турлыбек Тулебеков поблагодарил начальника и личный состав Сарыагашского РОП за организацию благотворительного мероприятия. Также теплые пожелания прозвучали от благодарных местных жителей.

    В свою очередь, личный состав Ордабасинского РОП оказал социальную помощь жительнице районного центра Темирлан Мереке Усембаевой. Многодетная мать живет в съемной квартире. Учитывая, что она является матерью-одиночкой, воспитывающей 5 детей, стражи порядка на собранные средства приобрели для ее семьи продукты питания и подарки для детей. Многодетная мать и маленькие дети, которые обрадовались полученным подаркам, выразили огромную признательность полицейским за оказанное внимание.

    Благотворительную акцию поддержали также сотрудники полиции Жетысайского и Тулькубасского районов.

    Ко Дню Независимости полицейские Тулькубасского РОП приобрели продукты питания для двух малообеспеченных семей, которые поблагодарили за помощь в преддверии зимних холодов и пожелали всего наилучшего.

    В Жетысайском районе сотрудники местного отдела полиции посетили дом отца-одиночки, воспитывающего 5 детей. Сегодня местный житель, у которого на иждивении малолетние дети, безработный. С супругой сельчанин развелся два года назад. Женщина оставила своих детей у мужа. Воспитание детей требует большой ответственности, отец вынужден сидеть дома. На собранные средства стражи порядка для жителя Жетысайского района и отцу 5 детей собрали продукты питания и вещи первой необходимости.

    Без сомнения, благотворительность - это проявление заботы и поддержки в трудную минуту, которое отражает благие намерения и нравственные ценности от человека к человеку. Поэтому, как отметили полицейские, подобные акции по оказанию помощи многодетным матерям и малообеспеченным семьям будут продолжены и в дальнейшем.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Благотворительность
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