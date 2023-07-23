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    Полицейские Туркестанской области изъяли у двух братьев свыше 1350 кустов конопли

    23 Июля 2023, 18:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2023» сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Туркестанской области установили двух братьев, ранее судимых, подозреваемых в незаконном культивировании наркопосевов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили в доме одного из подозреваемых 1300 кустов наркосодержащего растения, похожего на «коноплю». Далее, при обыске в доме его младшего брата оперативники изъяли 59 культивированных кустов наркосодержащего растения», - сообщили в полиции.

    Стражи порядка направили вещественные доказательства на экспертизу. Согласно заключению, изъятые наркокусты оказались «коноплей», общим весом свыше 55 кг.

    Данные факты зарегистрировали по статье «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Подозреваемые арестованы.

    В настоящее время в отношении двух подозреваемых проводится досудебное расследование. Все обстоятельства выясняются.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туркестанская область Борьба с преступностью полиция
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