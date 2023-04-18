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    Полицейские столицы выявили более 50 ранее выдворенных иностранцев

    18 Апреля 2023, 18:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам пяти дней проведения оперативно-профилактического мероприятия «Выдворенцы», полицейские установили 57 иностранных граждан, ранее выдворенных за пределы Казахстана, однако не исполнивших судебное решение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как отметили в полиции, иностранные граждане пребывали на территории столицы незаконно.

    «В ходе ОПМ был установлен 22-летний гражданин Узбекистана, которого решением суда выдворили из страны в 2021 году. В отношении иностранца санкционирован арест сроком на 30 суток для принудительного выдворения. Всего в отношении 26 иностранцев в специализированном межрайонном суде Астаны принято решение о санкционированном аресте сроком на 30 суток для принудительного выдворения из страны», - сообщили в полиции.

    Полицейские напомнили, что невыполнение решения о выдворении является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность, согласно уголовному законодательству.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана мигранты
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