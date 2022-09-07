Полицейские спасли двух детей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию поступило сообщение от жителей дома по улице Молдагулова о том, что на четвертом этаже на подоконнике стоит ребенок и смотрит в открытое окно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На место происшествия прибыл автопатруль в составе Рината Мухамеджанова и Таскена Сакен. Так как квартира была закрыта, полицейские решили забраться в помещение через окно пятого этажа. Один из патрульных обвязал себя тросом и стал спускаться из окна, второй страховал напарника. Общими усилиями полицейский проник в квартиру, где находились двое малышей в возрасте 3 лет и 1 года.

С родителями несовершеннолетних проведена профилактическая беседа о недопущении оставления детей.



