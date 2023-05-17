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      Костанайская область

    Полицейские спасли девушку в Лисаковске

    17 Мая 2023, 16:22

    ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские предотвратили суицид девушки в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На пульт «102» города Лисаковска поступил вызов о том, что на обрыве реки Айет находится девушка, которая может сорваться в воду.

    На место происшествия сразу же были направлены патрульные полицейские Сеил Курбанов и Айтен Шайданов, которые нашли девушку и предотвратили трагедию.

    «Мы прибыли на место вовремя, так как 18-летняя девушка находилась в состоянии стресса. Причиной ее нахождения на высоком берегу оказалась ссора с молодым человеком», – рассказал Курбанов.

    Отец девушки поблагодарил патрульных полицейских за спасение дочери. С ней работают психологи. Сотрудники полиции Сеил Курбанов в органах внутренних дел служит с 2018 года, Айтен Шайданов - с 2008-го. За это время напарники оказывали помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации и имеют опыт работы в экстремальных ситуациях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область МВД РК Спасение
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