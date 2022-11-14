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      Северо-Казахстанская область

    Полицейские СКО за три дня задержали 17 водителей в алкогольном опьянении

    14 Ноября 2022, 23:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области за три дня выявили 70 подростков, которые в ночное время находились вне дома, а также задержали 17 пьяных водителей на дорогах области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». За три дня стражи порядка зарегистрировали около 1,5 тысячи различных административных правонарушений. Из них около 300 - распитие спиртного или появление в нетрезвом виде в общественных местах. Еще 93 - факты противоправных действий в сфере быта. На дорогах области задержали за это время 17 пьяных водителей.

    «Особое внимание уделялось безопасности несовершеннолетних. Выявлено 70 случаев нахождения подростков вне дома или в развлекательных заведениях в ночное время. Другой важной линией работы было выявление фактов хранения незарегистрированного оружия. Зачастую люди держат его без соблюдения элементарных норм безопасности. Два ружья ИЖ за один день изъял участковый в одном из сел Кызылжарского района. В обоих случаях ружья находились на веранде. Всего за три дня изъяли один травматический пистолет и 10 незарегистрированных гладкоствольных ружей», - проинформировал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Петропавловск
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