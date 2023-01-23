Полицейские СКО изъяли крупную партию синтетических наркотиков

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Канал поставки синтетических наркотиков пресекли полицейские СКО в марках ОПМ «Паутина», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 16 по 20 января в СКО проводилось ОПМ «Паутина». Цель – выявление и пресечение нарушений законности в сфере противодействия наркопреступности. Борьба с распространением наркотиков в приоритете работы полиции.

За пять дней ОПМ полицейские СКО реализовали ряд оперативных мероприятий. В частности, пресечен канал поставки синтетических наркотиков из Астаны в Петропавловск. Изъят особо крупный вес синтетического наркотика, предположительно, «α-PvP», известного под названием «соль». Подтвердить это и установить точный вес предстоит экспертизе. Также полицейские сообщают о задержании предполагаемого «курьера», у которого изъято 50 закладок синтетического наркотика.

«Кроме того, в период проведения ОПМ в области выявлено и пресечено 14 уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Особый акцент при проведении мероприятия делался на выявлении каналов поставки, разобщении преступных групп, занимающихся организацией сбыта наркотиков, особенно синтетических психоактивных веществ», - говорит начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Иван Терзиди.





Фото: polisia.kz



