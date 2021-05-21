Полицейские склоняли к распространению наркотиков в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области за совершение особо тяжкого преступления против здоровья населения и тяжкого коррупционного преступления против интересов госслужбы осуждены двое экс-сотрудников полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба областного суда, инспектор полиции группы участковых инспекторов отдела местной полицейской службы Т. в группе лиц с младшим оперуполномоченным отдела криминальной полиции С., умышленно путем угроз привлечения к уголовной ответственности и направления в места лишения свободы, склонили потерпевшего П. заниматься преступной деятельностью по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, увеличивая обороты преступной деятельности, а также передавать им на постоянной основе за общее покровительство денежные средства.

«Превышая власть и должностные полномочия сотрудники полиции С. и Т. в целях извлечения для себя материальной выгоды на постоянной основе получали от потерпевшего П. денежные средства в различных суммах. При получении очередной суммы 25 000 тенге они были задержаны сотрудниками УСБ Департамента полиции», - прокомментировали в суде.

Подсудимые вину не признали, отказались от дачи показаний. Вина подсудимых доказана как показаниями потерпевшего П., так и показаниями свидетелей.

«В судебных прениях прокурор просил окончательно назначить С. наказание в виде 14 лет лишения свободы, Т. - в виде 13 лет лишения свободы, с назначением дополнительного наказания - пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.

С учетом наличия отягчающего обстоятельства - нарушение принятой присяги, отсутствии смягчающих обстоятельств суд назначил наказание С. - 13 лет лишения свободы, Т. - 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно - исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также судом осужденные лишены специальных званий: Т. – лейтенанта полиции, С. – сержанта полиции», - добавили в облсуде.

Приговор не вступил в законную силу.