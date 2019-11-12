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    Полицейские-самбисты первенствовали на турнире памяти Халық Қаһарманы Газиза Байтасова в Таразе

    12 Ноября 2019, 08:39

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе завершился турнир по самбо, посвященный памяти Халық Қаһарманы Газиза Байтасова и сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

    Состязания по самбо на переходящий кубок департамента полиции Жамбылской области прошли в спорткомплексе «Динамо». Участниками стали семь команд, в том числе департамента уголовно-исполнительной системы, войсковой части №2035 Пограничной службы КНБ, управления специализированной службы охраны, регионального командования «Юг», управления полиции на транспорте, областного департамента полиции и управления полиции города Тараза.

    Честной и бескомпромиссной борьбы пожелал участникам на старте первый заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Бауыржан Удергенов.

    Перед началом турнира Благодарственными письмами департамента полиции, а также комплектами спортивной формы были награждены спортсмены-динамовцы, показавшиеся высокие результаты в течение всего 2019 года. Среди них - победитель прошедшего в столице Кипра городе Лимасоле чемпионата мира среди ветеранов Алмас Мусабеков, на счету которого это восьмая победа на подобных первенствах. Чествовали и обладателя первого места на состоявшемся в городе Туркестан чемпионате Казахстана среди ветеранов Марата Койшыбекова, а также победителя прошедшего в Ташкенте молодежного чемпионата мира динамовца Арката Ануарбека.

    «В результате захватывающих и упорных схваток первое место завоевала команда департамента полиции, второе место досталось коллективу управления специализированной службы охраны. Тройку призеров замкнули спортсмены департамента уголовно-исполнительной системы. Все победители и призеры награждены специальными дипломами, медалями, кубками и ценными призами департамента полиции Жамбылской области и физкультурно-спортивного общества «Динамо», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Спорт Силовые структуры
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