Полицейские разыскивают пропавшего пожилого мужчину в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области разыскивают пожилого мужчину. 5 января житель села Кызылту Тулькубасского района Молдабек Игенбаев вышел из дома и не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

В настоящее время в розыскных мероприятиях задействовано руководство ДП Туркестанской области, а также полицейские Тулькубасского и Сайрамского районов. К поискам привлечены волонтеры.

Приметы: шапка черного цвета, куртка черного цвета, брюки черного цвета, на ногах резиновые галоши черного цвета. Рост около 160-167 см.

«Если Вы владеете какой-либо информацией о пропавшем пожилом человеке, то незамедлительно позвоните по телефону: 8-725-3-85-28-37, 8-771-600-00-05 или в полицию по номеру «102», - говорится в публикации.



