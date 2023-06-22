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    Полицейские разгоняли уличных музыкантов в Астане – комментарий МВД

    22 Июня 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсара Султанбаева спросили, насколько уполномочены сотрудники полиции разгонять уличных музыкантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полиция гоняет уличных музыкантов, вы, наверное, были за рубежом и видели, что музыканты – это украшение любой набережной. Музыкантов обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, в то же время рядом процветает стихийная незаконная торговля и ее не разгоняют», - спросили главу КАП журналисты в кулуарах Сената.

    По словам К. Султанбаева, если музыканты играют на автомобильном мосту, то это может отвлекать водителей.

    «Сразу отмечу, что за границей я не был. Да. Кроме Турции, один раз. А что касается музыкантов, я считаю это неправильно (что их разгоняют). Возможно, их разгоняли, если на них кто-то жаловался. Может кто-то рядом живет, громко поют, есть взрослые люди, кто отдыхает, если мешает. Может поступали жалобы или заявления, и поэтому принимали какие-то меры. Кроме того, на мосту нельзя, это же объект, где передвигается много транспортных средств», - отметил полицейский.

    «Если пешеходный мост, тогда вопросов нет. Давайте я изучу этот вопрос, и вы можете ко мне дополнительно обратиться, и я дам вам ответ. Именно по факту, когда это было, в каких случаях», - добавил К. Султанбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Культура МВД РК Общество
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