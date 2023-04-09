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    Полицейские разбираются с инцидентом на базе отдыха в Конаеве

    9 Апреля 2023, 19:00

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В управлении полиции города Конаева из городской больницы 8 апреля в 19:03 поступило сообщение о поступлении трех мужчин с различными телесными повреждениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    По данному сообщению, в ЕРДР УП г.Конаев зарегистрировано уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.293 ч.2 п.1 УК РК «хулиганство».

    В ходе следствия установлено, что пострадавшие приехали на коллективный отдых на берег водохранилища Капчагай и проникли на частную территорию. Прибывшие на место работники зоны и собственник Г., 1986 г.р. вступили в словесную перепалку с мужчинами, которая переросла в драку.

    «На место был направлен наряд полиции. Участников инцидента доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств происшествия и правовой оценки действий каждого из его участников. По делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на закрепление и обеспечения полноты досудебного расследования», - сообщил начальник УП г. Конаев Улан Садыков.

    Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область МВД РК Конаев
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