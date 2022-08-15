Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Полицейские раскрыли «по горячим следам» 12 убийств в Казахстане

    15 Августа 2022 11:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 3278 преступлений,1978 из них раскрыты в течение суток. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3278 преступлений,1978 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыты «по горячим следам» 12 убийств, 5 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 3 разбоя, 37 грабежей, 512 краж чужого имущества», - уточнила Шугыла Турлыбек.

    Она также сообщила, что глава МВД провел внеплановую проверку в районной полиции. Он посетил отдел полиции Аршалинского района Акмолинской области. Министр проинспектировал материально-техническую обеспеченность и оснащенность райотдела, ознакомился с работой сотрудников. Здание полиции построено в 1971 году и требует капитального ремонта. Этот вопрос Марат Ахметжанов обсудил с заместителем акима района Абаем Бекпаевым.

    Министр подчеркнул, что ведомством будет продолжено создание условий для эффективной работы полицейских по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

    На встрече с личным составом министр напомнил о конкретных требованиях МВД, поставленных Главой государства по становлению Нового Казахстана и соблюдению строжайшей дисциплины, жесткой борьбе с коррупцией в собственных рядах.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Борьба с преступностью #МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    Пьяный подросток угнал машину в Жанатасе
    ОПГ переходят от насилия к экономической преступной деятельности – глава МВД РК
    Государства-члены ШОС озвучили предложения по борьбе с транснациональной преступностью
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров