Полицейские раскрыли «по горячим следам» 10 убийств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана отчитались о криминогенной обстановке в стране за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2904 преступления, 1788 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 10 убийств, три умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, два разбоя, раскрыто 26 грабежей, 393 кражи чужого имущества», - сообщила официальный представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

На прошлой неделе на территории республики было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud», направленное на борьбу с правонарушениями с использованием информационных технологий.

За три дня было выявлено более 100 правонарушений, в том числе 126 интернет-мошенничеств, из них зарегистрировано в единый реестр досудебных расследований – 173. Раскрыто 314 ранее совершенных преступлений.



