Полицейские провели спецоперацию и задержали наркодельца со 100 кг «синтетики» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские изъяли 100 килограммов «синтетики» в Алматы. Подозреваемый арендовал частный дом и устроил там нарколабораторию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Расположено было производство в одном из частных домов в Алатауском районе Алматы. Работал в ней 32-летний мужчина, по совместительству и «химик», и фасовщик и оптовый реализатор.

«Информация, полученная оперативным путем, была тщательно проверена – она подтвердилась. На протяжении нескольких месяцев «производственник» наладил работу лаборатории, изготавливая в ней синтетический наркотик «мефедрон». Как установлено, гражданин Б. следовал онлайн-инструкциям своего, так называемого, работодателя. Лабораторному делу его научил куратор, обеспечив поставку необходимого сырья. Химик-наркоделец арендовал частный дом с подсобным помещением: в сарае разместил нарколабораторию, сам проживал в основном строении. Подозреваемый утверждает, что заинтересовался преступным предложением из-за щедрой оплаты труда», - информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Наркоделец задержан в ходе специальной операции. Нарколаборатория ликвидирована.

В ней при обыске нашли прекурсоры, сырье, готовый к реализации синтетический наркотик и инвентарь в виде стеклянных тар, полиэтиленовых канистр с жидкостями, пробирок, бутылей, весов и электрических печей.

«Общий вес изъятого сырья составил 100 килограммов. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного статье 297 части третьей УК РК. Один из соучастников преступного бизнеса, 33-летний гражданин С., был задержан сотрудниками УПН ранее. В его автомашине было обнаружено и изъято 85 свертков мефедрона и марихуаны. Установлено, что синтетическое зелье подозреваемый изготавливал сам. Для этих целей он арендовал частный дом в поселке Туздыбастау Алматинской области. В ходе санкционированного обыска в съемном жилище обнаружено и изъято лабораторное оборудование и более 15 кило синтетического наркотика», – резюмировал Аханов.

Спикер также добавил, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление других звеньев криминального промысла.





Фото: polisia.kz



