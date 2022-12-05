Полицейские просят воздержаться от дальних поездок жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции Северо-Казахстанской области распространил обращение к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок из-за погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции убедительно просит водителей в связи с непогодой быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, необходимую дистанцию, по возможности воздержаться от дальних поездок и пеших походов, заранее планировать маршрут движения», - говорится в сообщении.

По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», сегодня, 5-го декабря, в регионе ожидается снег, низовая метель. Температура воздуха ночью – 20-25, на юге области - 28 мороза, днем - минус 10-15 градусов.

6-го, 7-го и 8-го декабря ожидается погода без осадков, но ночью похолодает до 25-30 мороза, днем – от 10-15 до 13-18 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду.

9-го декабря на северо-востоке области пройдет небольшой снег. Столбик термометра ночью опустится до 22-27 градусов, днем - 13-18, на западе области - 10 мороза.

10-го декабря днем на западе области ожидается снег, метель. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду, днем на западе области порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 20-25 мороза, днем - минус 10-15 градусов.



