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      Северо-Казахстанская область

    Полицейские просят воздержаться от дальних поездок жителей СКО

    5 Декабря 2022, 13:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции Северо-Казахстанской области распространил обращение к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок из-за погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент полиции убедительно просит водителей в связи с непогодой быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, необходимую дистанцию, по возможности воздержаться от дальних поездок и пеших походов, заранее планировать маршрут движения», - говорится в сообщении.

    По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», сегодня, 5-го декабря, в регионе ожидается снег, низовая метель. Температура воздуха ночью – 20-25, на юге области - 28 мороза, днем - минус 10-15 градусов.

    6-го, 7-го и 8-го декабря ожидается погода без осадков, но ночью похолодает до 25-30 мороза, днем – от 10-15 до 13-18 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду.

    9-го декабря на северо-востоке области пройдет небольшой снег. Столбик термометра ночью опустится до 22-27 градусов, днем - 13-18, на западе области - 10 мороза.

    10-го декабря днем на западе области ожидается снег, метель. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду, днем на западе области порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 20-25 мороза, днем - минус 10-15 градусов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность Погода
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