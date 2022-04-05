Полицейские предупредили актюбинцев об опасности выхода на тонкий лед

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские предупреждают жителей об опасности выхода на тонкий лёд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

«В минувшие выходные на Актюбинском водохранилище сотрудниками полиции помогли местным рыбакам. На месте происшествия было обнаружено, что рыбаки оказались в нескольких метрах от суши, а под ними был тонкий лед, который в любую секунду мог надломиться. Полицейские помогли выбраться рыбакам на берег.

С наступлением теплых дней на водохранилищах и прудах лед становится рыхлым, в нем образуются промоины. Переправляться по такому льду – опасно для жизни! Выходить на лед можно только при соблюдении определенных правил, однако многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, подвергая свою жизнь смертельной опасности», -сказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В связи с этим, департамент полиции Актюбинской области напоминает, что опасно выходить на лед в период неустойчивых температур и во время продолжительной оттепели. Стоит также помнить, что толщина льда на одном водоеме не равномерна. Наиболее тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек.

Фото:gov.kz