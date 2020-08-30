Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Полицейские поддержали акцию «Дорога в школу» в ВКО

    30 Августа 2020, 22:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в поддержку республиканской благотворительной акции «Дорога в школу» сотрудниками аппарата департамента полиции ВКО и территориальными подразделениями была оказана помощь детям погибших сотрудников, из малообеспеченных и многодетных семей. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции сообщили, что были подарены более 190 рюкзаков со всеми необходимыми школьными принадлежностями, школьная и спортивная форма.

    В рамках акции сотрудники департамента во главе с первым заместителем начальника ДП ВКО Джанболатом Калетаевым посетили семью погибшего сотрудника в городе Усть-Каменогорске. Приняв во внимание, что на сегодняшний день обучение детей проходить дистанционно, стражи правопорядка вручили детям ноутбук с Wi-Fi роутерам для онлайн-обучения. Первый заместитель начальника ДП ВКО Джанболат Калетаев пожелал школьникам успехов в новом учебном году. «Хочу сказать огромное спасибо за организацию такой большой помощи нашим детям. Желаю вам всем крепкого здоровья, плодотворной работы в нелегком труде. Спасибо за большую, такую добрую душу, за большое сердце», - поблагодарила полицейских многодетная мама. Отметим, департамент полиции ВКО является подшефной организацией школы-интерната Усть-Каменогорска. В предучебный период департамент оказал помощь в благоустройстве территории школы, обеспечил необходимой техникой по вывозу мусора с территории образовательного учреждения.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Образование Благотворительность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Соревнования по кокпару впервые провели в Амангельдинском районе Костанайской области
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане