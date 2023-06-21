Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Полицейские обратились к казахстанским школьникам

    21 Июня 2023, 08:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция попросила выпускников не нарушать общественный порядок и соблюдать все меры безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    На этой неделе в школах страны проходят выпускные вечера. Ранее были случаи совершения различных правонарушений с участием выпускников. В целях обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности патрульные наряды полиции максимально приближены к местам проведения вечеров, а также задействованы камеры видеонаблюдений ЦОУ.

    За порядком будут следить свыше 7 тысяч сотрудников полиции. Для координации задействованного личного состава и осуществления руководства проводимыми мероприятиями в территориальных органах внутренних дел созданы оперативные штабы.

    «Убедительная просьба к родителям и самим выпускникам: не допускать фактов нарушения общественного порядка; соблюдать правила дорожного движения; принимать меры безопасности на водоемах. К примеру, на прошедших 1 июня линейках в ряде областей были факты передвижения в автомобильных кортежах: 14 водителей привлекли к ответственности, 3 автомашины водворены на штрафстоянку.

    Педагогам, родителям и другим законным представителям несовершеннолетних необходимо обеспечить постоянный контроль за выпускниками, вплоть до завершения всех мероприятий. Уважаемые выпускники и их родители, этот праздник для вас должен остаться в памяти только с положительной стороны, без допущения каких-либо чрезвычайных происшествий», – сказал начальник управления КАП МВД Асет Оспанов.

    Напомним, недавно подросток утонул в заливе «Голубая бухта» в Мангистауской области. На море он выехал вместе с другими учениками и с классным руководителем.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Видео МВД РК Общество школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кызылординский университет имени Коркыт Ата вошел в рейтинг лучших университетов мира
    244 водителя с долгом свыше 73 млн тенге задержаны в Алматы
    Нарушения в школах и детсадах выявили во время аттестации в СКО
    Хватило бы на весь Петропавловск: полиция изъяла крупную партию наркотиков
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT