Полицейские обратились к казахстанским школьникам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция попросила выпускников не нарушать общественный порядок и соблюдать все меры безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

На этой неделе в школах страны проходят выпускные вечера. Ранее были случаи совершения различных правонарушений с участием выпускников. В целях обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности патрульные наряды полиции максимально приближены к местам проведения вечеров, а также задействованы камеры видеонаблюдений ЦОУ.

За порядком будут следить свыше 7 тысяч сотрудников полиции. Для координации задействованного личного состава и осуществления руководства проводимыми мероприятиями в территориальных органах внутренних дел созданы оперативные штабы.

«Убедительная просьба к родителям и самим выпускникам: не допускать фактов нарушения общественного порядка; соблюдать правила дорожного движения; принимать меры безопасности на водоемах. К примеру, на прошедших 1 июня линейках в ряде областей были факты передвижения в автомобильных кортежах: 14 водителей привлекли к ответственности, 3 автомашины водворены на штрафстоянку.

Педагогам, родителям и другим законным представителям несовершеннолетних необходимо обеспечить постоянный контроль за выпускниками, вплоть до завершения всех мероприятий. Уважаемые выпускники и их родители, этот праздник для вас должен остаться в памяти только с положительной стороны, без допущения каких-либо чрезвычайных происшествий», – сказал начальник управления КАП МВД Асет Оспанов.

Напомним, недавно подросток утонул в заливе «Голубая бухта» в Мангистауской области. На море он выехал вместе с другими учениками и с классным руководителем.