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    Полицейские обезвредили гранату в Шымкенте

    12 Мая 2021, 15:25

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские обезвредили гранату в Шымкенте, передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    11 мая в одном из сел города Шымкент местный пастух во время выпаса мелкого рогатого скота обнаружил предмет, похожий на гранату. Мужчина сообщил о случившемся в Управление полиции Енбекшинского района.

    Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В ходе проверки стражи порядка обнаружили и обезвредили гранату.

    Департамент полиции предупреждает: при обнаружении взрывного устройства рекомендуется отойти от него, предупредить окружающих о возможной опасности и немедленно сообщить в полицию по телефону «102».


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МВД РК Шымкент
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