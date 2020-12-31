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    Полицейские Нур-Султана навестили многодетные семьи сотрудников

    31 Декабря 2020, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Нового года сотрудники управления полиции района Сарыарка департамента полиции города Нур-Султана поздравили с наступающим праздником семьи многодетных сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Руководитель управления полиции Куаныш Орынбетов поздравил детишек, вручив им новогодние подарки. Ребята очень обрадовались новогоднему сюрпризу и не скрывали своей радости.

    В семье оперуполномоченного отдела полиции Ержана Ербекеева подрастают четверо детей, участковый инспектор полиции Самат Абдухалыков воспитывает пятерых детей.

    Многодетной мамой является и руководитель инспекции по делам несовершеннолетних района Сарыарка Алмагуль Алмагамбетова.

    Сотрудники полиции пожелали детям здоровья, радости и успехов в учебе. Семьи, в свою очередь выразили благодарность полицейским за оказанное внимание.

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    Астана Благотворительность Социальная поддержка Дата МВД РК Общество Молодежь
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