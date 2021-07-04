Полицейские нашли водителя, сбившего 9-летнего ребенка в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 июня в Рабочем поселке Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, катавшегося на велосипеде 9-летнего мальчика сбил водитель Audi-100 и скрылся с места происшествия.

Автомобиль впоследствии был обнаружен по адресу прописки владельца. Водитель, 43-летний горожанин, был обнаружен на следующий день.

В настоящее время в рамках административного производства назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«В связи с участившимися ДТП руководством департамента принято решение усилить профилактическую работу, направленную на обеспечение безопасности дорожного движения. Цель областного оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» — снижение аварийности, повышение культуры вождения. Это особенно актуально в летнее время, когда дети проводят много времени на улице, и от водителей требуется повышенное внимание, – сообщает и.о. начальника ДП СКО Канат Айтбаев.

ОПМ проводится со 2 по 11 июля. За первый день на дорогах области выявлено 491 нарушение правил дорожного движения. Среди наиболее грубых 5 фактов управления в нетрезвом состоянии, 6 проездов на запрещающий сигнал светофора, 21 нарушение правил маневрирования. Кроме того, 12 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам, 85 пешеходов нарушили ПДД, переходя дорогу в неустановленном месте либо на красный свет.