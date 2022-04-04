Полицейские нашли 12 автомобилей, похищенных в ходе январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские нашли и изъяли похищенное в ходе январских событий имущество на 338 млн тенге. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня изъято похищенное имущество оцениваемое на сумму 338 млн тенге. В том числе это 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 546 единиц одежды, 16 млн тенге», - уточнил Санжар Адилов.

Ранее сообщалось, что всего по уголовным делам признаны потерпевшими 1 700 физических и юридических лиц.

«Всего по уголовным делам признаны потерпевшими 1 700 физических и юридических лиц, допрошено в качестве свидетелей и потерпевших свыше 13 тысяч граждан, назначено более 2 400 экспертиз», - сказал Санжар Адилов. При этом спикер подчеркнул, что работа органов полиции в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам, представителям бизнеса и принятие мер по возмещению ущерба.

Фото: ortcom.kz