Полицейские на лыжах будут патрулировать курорт «Шымбулак»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специально обученные полицейские на лыжах будут следить за порядком на горнолыжном курорте «Шымбулак» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор горнолыжного курорта «Шымбулак» Ринат Абдрахманов сообщил, что этот проект реализуется с 2019 года.

«Бойцы невидимого фронта у нас есть. Мы в этом году также попросили город предоставить полицейских на лыжах. Нашу просьбу удовлетворили. Со следующего понедельника у нас начинается тренировочный процесс по подготовке 10 полицейских на лыжах. Нас очень радует, что команда осталась прошлогодняя», - говорит спикер.

Он также добавил, что в курорте работают еще лыжные патрули. Их количество в этом году увеличили до 16 человек.

«Из них четыре человека будут взаимодействовать с полицейскими, чтобы координировать и контролировать процессы безопасного катания на лыжах», - добавил он.

Между тем, спикер заявил, что проблема безопасности на курорте присутствует из-за отсутствия закона, который бы регламентировал деятельность горнолыжных курортов.

По его словам, лыжные патрули или сотрудники курорта часто страдают от рук клиентов, зачастую из-за предупреждений о нарушении каких-либо правил.

Ринат Абдрахманов уточнил, что полицейские будут контролировать соблюдение международного правила FIS.

«Правила очень простые. То есть всегда ответственен тот, кто находится наверху. Не обгонять, не подрезать, посередине склона не садиться и так далее», - добавил он.

По его словам, в выходные дни будут дежурить пять полицейских и двое сотрудников курорта, а в будние дни - двое полицейских и двое сотрудников курорта. Стражи порядка будут в специальных жилетах с надписью Police.

В целом, по данным директора «Шымбулак», посещаемость курорта продолжает ежегодно расти, и в прошедшем сезоне она достигла абсолютного рекорда - более миллиона человек.