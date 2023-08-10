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    Полицейские мигалки незаконно установили на авто в Туркестанской области

    10 Августа 2023, 11:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись со свадебным кортежем, который нарушил ПДД. Так, на авто незаконно установлены световые сигналы красно-синего цвета, а также отсутствовали государственные номерные знаки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Установлено, что правонарушение имело место в Казыгуртском районе. Сотрудники местной полицейской службы установили автомобиль ВАЗ-21015, а в отношении водителя составили административные протоколы по ч. 2 ст. 590, ч. 2 ст. 603 и ч. 1 ст. 601 КоАП РК.

    Авто водворено на штрафстоянку. Водитель признал свою вину.

    Кроме того, установлена личность жителя Шымкента, управлявшего автомобилем Lada Granta. Стражами порядка ведется розыск.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Транспорт Видео МВД РК полиция
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