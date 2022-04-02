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    Полицейские Мангистауской области надели новую форму

    2 Апреля 2022, 17:06

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Полиция Мангистауской области переоделась в новую форму. В связи с этим, состоялся строевой смотр личного состава с участием начальника ДП Аяна Дуйсембаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» призывает сплотиться вокруг Нового Казахстана. Президент продвигает путь прогрессивных реформ, способных вывести страну на новый этап развития.

    В рамках поручения Главы государства реализуется пилотный проект «Казахстанская сервисная модель полиции». На основе оптимизации процессов создается модель «Эффективный участковый». В целях реализации принципа «полиции в шаговой доступности» ведется работа по обеспечению эффекта постоянного присутствия. В рамках концепции «Слышащего государства» проводится планомерная работа по внедрению и развитию цифровых инноваций.

    Один из следующих шагов к изменениям стал переход сотрудников на новую форму одежды. Разработка новой формы для стражей порядка – один из пунктов Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Основной акцент сделан на создание максимально удобной и комфортной для полицейских одежды с учетом пожеланий сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также изучением мирового опыта.

    Линейка новой формы с учетом службы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных полицейских и сотрудников наружных служб. Металлические изделия – жетоны, эмблемы, звезды и кокарда заменены на текстильный вариант. При этом особое внимание уделено светоотражающим элементам по всему силуэту, что увеличивает уровень безопасности на дороге.

    В ходе смотра главный полицейский региона проверил готовность сотрудников к службе, строевую подготовку и обеспеченность обмундирования. Он лично выслушал мнение сотрудников, уделяя внимание удобству и комфорту новой формы. Кроме того, еще раз напомнил стражам порядка о необходимости в любое время быть ближе к народу, обеспечивать прозрачность и демонстрировать безупречную службу.

    «Для вас создаются все условия для работы со стороны государства, министерства и нас. Требуется только верность присяге и хорошее служение народу», - отметил Аян Дуйсембаев.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область МВД РК
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