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    Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Алматинской области

    31 Января 2023, 12:37

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Нарколабораторию с 1,5 тонной прекурсоров выявили в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При патрулировании сотрудники борта 209 РПП ОМПС Илийского района остановили автомашину «Mitsubishi». В ее салоне при проверке обнаружили 25 канистр с химической жидкостью.

    «Прибывшие на место сотрудники УПН ДП Алматинской области совместно с ОКП Илийского района изобличили 29-летнего подозреваемого в изготовлении запрещенных веществ и выявили нарколабораторию, которая находилась на территории крестьянского хозяйства недалеко от села Междуреченск. В лаборатории у задержанного изъято около 1 500 литров прекурсоров», - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Илийского района по части четвертой статьи 296 УК РК. Назначены экспертные проверки, подозреваемый водворен в ИВС.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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