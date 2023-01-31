Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Нарколабораторию с 1,5 тонной прекурсоров выявили в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При патрулировании сотрудники борта 209 РПП ОМПС Илийского района остановили автомашину «Mitsubishi». В ее салоне при проверке обнаружили 25 канистр с химической жидкостью.

«Прибывшие на место сотрудники УПН ДП Алматинской области совместно с ОКП Илийского района изобличили 29-летнего подозреваемого в изготовлении запрещенных веществ и выявили нарколабораторию, которая находилась на территории крестьянского хозяйства недалеко от села Междуреченск. В лаборатории у задержанного изъято около 1 500 литров прекурсоров», - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Илийского района по части четвертой статьи 296 УК РК. Назначены экспертные проверки, подозреваемый водворен в ИВС.





Фото: polisia.kz