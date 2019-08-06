Полицейские круглосуточно патрулируют дворы многоэтажек в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы изменен формат обеспечения охраны общественного порядка - наружныеслужбы преимущественно переориентированы во дворы жилых домов и общественныеместа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Департаментеполиции города Алматы сообщили, что изменение произошло согласно поручениямминистра внутренних дел РК и акима города.

«Проанализированынаиболее криминогенные участки в каждом районе по времени, дням недели и местусовершения преступлений и пересмотрены маршруты патрулирования пеших нарядов иавтоэкипажей, которые перенаправлены во дворы многоэтажных домов. Первая сменаобеспечивает правопорядок на вверенном участке с 08:00 часов до 16:00 часов, втораясмена - с 16:00 часов до 00:00 часов и третья смена функционирует с 00:00 часовдо 08:00 часов», - рассказал начальник Департамента полиции города Алматыгенерал-майор полиции Серик Кудебаев.

При этом накаждый криминогенный участок разработан индивидуальный маршрут патрулирования сохватом дворов, где указаны периоды времени маршрута пешего патруля,характеристика маршрута, а именно площадь маршрута, плотность населения,количество жилых строений, в том числе подъездов и квартир, объектов кооперативовсобственников квартир, список лиц, находящихся в розыске, список подучетныхлиц.

«За каждымкриминогенным маршрутом будет установлен контроль со стороны участковыхинспекторов полиции, пеших патрулей, автопатрулей, ответственных и проверяющихот руководства управления полиции, то есть будет осуществлен четырёхсторонний контрольза этим участком», - подчеркнул начальник ДП.

В результатепринимаемых комплексных мер профилактического характера на 25,4% сниженоколичество преступлений, совершенных в общественных местах, и еще на 30,7% - совершенныхна улицах.

«Вместе с тем,улучшены показатели в раскрытии преступлений патрульными нарядами. Так, за семьмесяцев этого года ими раскрыто на 23% больше преступлений. Кроме того, сократилось количество краж чужого имуществана 2,9%, краж из квартир - в 0,3 раза, карманных краж - в 0,5%, сотовыхтелефонов - на 1,3%, хулиганств - на 5,6%, грабежей - на 0,5%, разбоев - на 18,1%и другое», - отметил Серик Кудебаев.

Указанныекатегории преступлений являются основными индикаторами состояния преступностина улицах и в общественных местах, пояснил он.

Кроме того, сослов начальника ДП города, активно проводится работа по обеспечению принципа«нулевой терпимости» к административным правонарушениям.

«Выявлено свыше111 тысячи правонарушений, сумма штрафов составляет более 979 миллионов тенге.Принятые полицией города предупредительные меры будут способствовать выполнениюпоставленных задач по обеспечению правопорядка и безопасности граждан», - заключилСерик Кудебаев.