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    Полицейские Кокшетау подозреваются в получении взятки в $50 тыс.

    13 Июля 2022, 10:15

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Кокшетау подозреваются в получении 50 тыс. долларов США за обещание закрыть уголовное дело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления полиции города Кокшетау по факту получения денежных средств в сумме 50 тыс. долларов США у предпринимателя за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого органа.

    По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий, в порядке ст.128 УПК задержан заместитель начальника управления полиции города Кокшетау.

    Следственным судом г. Кокшетау в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

    Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Коррупция МВД РК Кокшетау
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