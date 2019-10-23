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    Полицейские Караганды посетили семью погибшего коллеги

    23 Октября 2019, 08:20

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Караганды посетили семью погибшего сотрудника Елизаровой Натальи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель начальника департамента кадровой политики МВД РК Бахытжан Бейсеев, заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Кайыркен Алиев и председатель совета ветеранов ОВД и Национальной гвардии Карагандинской области Джуман Нурпеисов встретились с семьей сотрудника полиции Елизаровой Натальи, погибшей при исполнении служебного долга в 2000 году.

    Мать погибшего при исполнении сотрудника полиции, следователя следственного отдела Юго-Восточного отдела полиции, лейтенанта полиции Елизаровой Натальи выразила благодарность за заботу и внимание, оказываемые руководством Юго-Восточного отдела полиции Департамента полиции Карагандинской области.

    «Мы никогда не забываем своих коллег, погибших при исполнении служебного долга! С обретения Казахстаном независимости в Республике погибли более 700 сотрудников полиции, при исполнении служебного долга, в том числе в Карагандинской области 31 сотрудник. Министерством внутренних дел Республики Казахстан в лице министра Ерлана Тургумбаева уделяется внимание семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Оказывается посильная помощь и поддержка», - отметил полковник полиции Бахытжан Бейсеев.

    Напомним, Елизарова Наталья в 2000 году, в составе следственно-оперативной группы во время осмотра места происшествия, стала жертвой наезда автомашины. В результате полученных травм скончалась на месте.

    Далее полицейские посетили семью Героя Советского Союза Нуркена Абдирова - Абубакира Абдирова - полковника милиции, ветерана органов внутренних дел. Абубакир Абдиров проявляет активную позицию в воспитании патриотизма молодых сотрудников. Бахытжан Бейсеев поблагодарил ветерана органов внутренних дел, что не смотря на возраст, Абубакир Абдиров всегда участвует в общественной деятельности полиции, дает наставления и делится опытом.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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