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    • Полицейские изъяли 340 кг конопли у жителя Туркестанской области

    29 Июля 2022 18:10

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 340 кг конопли и 1 кг кокнара изъяли полицейские у жителя Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские Байдибекского районного отдела полиции выявили крупный посев наркосодержащих растений и установили подозреваемого.

    В отдел полиции поступила информация, что один из местных жителей выращивает у себя дома наркосодержащие растения в крупном размере. Получив сообщение, полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью задержания подозреваемого. Оперативники обнаружили во дворе жителя района 300 кустов наркосодержащего растения, запрещенного к культивированию. Также изъяли 180 кустов, похожих на кокнар. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, кустами наркосодержащего растения оказались конопля, общим весом 340 кг и кокнар, весом около 1 кг.

    Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование.

    Фото: polisia.kz
    #Туркестанская область #МВД РК #Борьба с наркотиками
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