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    Полицейские изъяли 2 кг синтетических наркотиков в Актау

    29 Октября 2022, 21:04

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на территории промышленной зоны города Актау задержаны 19-летняя гражданка и 21-летний гражданин. В ходе личного обыска у обоих изъято 49 свертков с синтетическими наркотическими веществами «мефедрон» и «скорость». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    При обыске квартиры полицейские обнаружили 4 пакета синтетических наркотиков. Общий вес изъятых веществ составляет два килограмма.

    Подозреваемые дали признательные показания. Факт был зарегистрирован по статье 297 части 1 УК РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мангистауская область МВД РК Борьба с наркотиками
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