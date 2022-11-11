Полицейские изъяли 12 ножей из машины жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские остановили на трассе нарушившего правила дорожного движения водителя Volkswagen. В багажнике его машины обнаружили в сумке 12 ножей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, водитель и двое его пассажиров пояснили, что являются резчиками скота. Тем не менее, ножи изъяли и направили на экспертизу. Если по результатам экспертизы они будут признаны холодным оружием, мужчинам может грозить уголовная ответственность.

«В регионе проходит операция «Правопорядок». Проверки на дорогах, обходы подучетных лиц, соблюдение миграционного законодательства — усилена работа всех подразделений полиции по направлениям. За первые сутки проверили свыше 650 подучетников, около 400 заброшенных домов, 100 съемных квартир. Задержали четырех лиц, находящихся в розыске, шесть нетрезвых водителей», — проинформировал начальник управления местной полиции Айдын Байматов.