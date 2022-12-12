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    Полицейские доставили роженицу из сломавшейся на трассе машины в роддом Кызылорды

    12 Декабря 2022, 20:10

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Беременную кызылординку экстренно доставили в роддом полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе обхода административной территории сотрудники УП Кызылорды на территории поселка Белколь в непогоду заметили автомобиль на обочине дороги.

    Остановившись, полицейские выяснили, что машина сломалась и застряла на дороге, сам же автомобиль направлялся из Жанакорганского района в областной центр с беременной пассажиркой. Водитель пояснил, что у женщины уже начались схватки и ее срочно нужно доставить в больницу.

    Полицейские связались с каналом «103», обеспечили экстренное прибытие скорой помощи и беспрепятственный доступ к Центру матери и ребенка.

    Женщину доставили в приемное отделение родильного дома.

    Как выяснилось позже, роженица ждала близнецов. Благодаря оперативности полицейских и профессионализму врачей женщина благополучно родила. В свою очередь, молодая мама поблагодарила сотрудников полиции, оказавших ей оперативную помощь.


    Фото: polisia.kz
    Кызылординская область Происшествия Здравоохранение Транспорт Спасение Кызылорда
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