Полицейские Астаны заблокировали 75 сайтов за пропаганду употребления наркотиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Астаны отчитались о проводимой работе по предотвращению наркопреступности с использованием нтернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году по статье 299 – 1 Уголовного кодекса РК «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» возбуждено 16 уголовных дел, 75 адресов сайтов направлены для блокирования», - сообщил старший дознаватель управления дознания столичного департамента полиции, подполковник Данияр Нарымбиев на пресс-конференции.

По его словам, опасность наркопреступлений состоит в том, что в деятельность вовлечены несовершеннолетние и молодежь. Для профилактики наркомании полицейские распространяют ручки, блокноты, куртки, футболки, бейсболки. Антинаркотическая реклама печатается на билетах в кинотеатры.

Ранее сообщалось, что за год в Астане было изъято почти 260 кг наркотиков. Привлечены к ответственности за наркопреступления 397 граждан, из них несовершеннолетних – 2, женщин – 19.



