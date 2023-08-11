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    Полицейские Астаны спасли молодую женщину с детьми от прыжка с высотки

    11 Августа 2023, 08:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женщина с детьми пыталась спрыгнуть с высотки. Трагедию предотвратили столичные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Автопатруль выехал по сообщению о том, что из окна 9-го этажа пытается спрыгнуть женщина с двумя детьми. Первым на место происшествия прибыл старший инспектор отделения полиции УПП №26 Аскар Папышев со своим напарником Елдосом Нугмановым, который в это время проводил сход с жителями района. Поднявшись на 9-ый этаж, полицейские выяснили, что старший ребенок уже находился на руках у отца, а женщина с младшим ребенком кричала, что спрыгнет, если к ней кто-то подойдет. Пока один из стражей порядка пытался отвлечь женщину разговорами, другой переоделся в гражданскую одежду, вошел в квартиру, незаметно подошел сзади и сумел одной рукой схватить за руки ребенка, а другой – крепко схватил женщину. Полицейский успел затащить женщину с ребенком в комнату, прежде чем она успела спрыгнуть.

    Позже выяснилось, что 24-летняя женщина решилась на отчаянный поступок после семейной ссоры. В отношении супруга, который довел молодую мать до отчаяния, составлен административный протокол по статье 73 части 1 Кодекса об административных правонарушениях «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений». Семья взята на особый контроль. Женщина с детьми помещена в кризисный центр города Астаны. С ней проведена профилактическая беседа и оказана психологическая помощь.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана МВД РК полиция
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