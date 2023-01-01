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    Полицейские Астаны просят контролировать детей во время каникул

    1 Января 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции столицы в период зимних каникул предупреждает родителей проверять досуг и местонахождение своих детей в целях профилактики и пресечения противоправных действий со стороны несовершеннолетних и в отношении них, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Астаны.

    Не надлежащий контроль со стороны родителей зачастую становится причиной несчастных случаев с участием детей. В связи с чем департамент полиции просит родителей не оставлять детей без присмотра. Научить детей простым правилам поведения на дорогах и в быту.

    В связи с наступлением зимних каникул у детей увеличивается интерес к зимним играм, которые зачастую могут привести к опасности и угрозе жизни и здоровья детей.

    Каждому родителю рекомендуется:

    - сократить или вовсе исключить прогулки в морозные и буранные дни из-за вероятности обморожения;

    - не вступать на поверхности водоемов, возможен обвал льда. В случае если лед провалился, нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, накатываясь на край;

    - внимательно отнестись к тому, где находится ваш ребенок в вечернее время;

    - напоминать ребенку правила поведения на улицах и с незнакомыми людьми;

    - стараться по возможности обходить скользкие места из-за возможных травм на подобных поверхностях;

    - категорически запретить проникновение в строящиеся или заброшенные здания, так как они представляют серьезную угрозу для детей.
    Астана Общество
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