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    Полицейские Аркалыка спасли упавшую с моста в реку школьницу

    20 Мая 2023, 11:59

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На пульт 102 города Аркалыка поступило сообщение о том, что молодая девушка упала в воду. На место оперативно прибыли сразу два экипажа автопатруля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Прибыв на место происшествия, сотрудники Амиржан Тобылбаев и Дуйсенбай Сабитбеков, используя спасательное оборудование, незамедлительно спрыгнули в воду и вытащили ее на берег. Руслан Капсаматов оказал ей первую медицинскую помощь.

    Пострадавшую передали в руки скорой медицинской помощи. Она госпитализирована с диагнозом «переохлаждение».

    Позже было выяснено, что 16-летняя школьница упала в воду по неосторожности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Происшествия МВД РК Спасение
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