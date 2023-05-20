Полицейские Аркалыка спасли упавшую с моста в реку школьницу

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На пульт 102 города Аркалыка поступило сообщение о том, что молодая девушка упала в воду. На место оперативно прибыли сразу два экипажа автопатруля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Амиржан Тобылбаев и Дуйсенбай Сабитбеков, используя спасательное оборудование, незамедлительно спрыгнули в воду и вытащили ее на берег. Руслан Капсаматов оказал ей первую медицинскую помощь.

Пострадавшую передали в руки скорой медицинской помощи. Она госпитализирована с диагнозом «переохлаждение».

Позже было выяснено, что 16-летняя школьница упала в воду по неосторожности.



