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    Полицейские Алматы запустили челлендж ко Дню Независимости Казахстана

    11 Декабря 2020, 13:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Челлендж «#Қазақстан Республикасына қызмет етемін» презентовали в полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Челлендж «#Қазақстан Республикасына қызмет етемін» приурочен ко Дню Независимости страны.

    Главный посыл флешмоба - духовное, патриотическое и нравственное воспитание, передаваемое в качестве бесценного наследия из поколения в поколение.

    В рядах стражей порядка есть представители других национальностей, отлично владеющие государственным языком. В их числе - младший сержант полиции Виталий Максимов. Он – молодой полицейский, подающий большие надежды.

    «Я поздравляю своих коллег с Днем Независимости и передаю сотрудникам Департамента полиции города Нур-Султан челлендж #Қазақстан Республикасына қызмет етемін!»,- резюмировал Виталий Максимов.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы День Независимости Общество
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