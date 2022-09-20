Полицейские Алматы изъяли 115 свертков синтетического наркотика

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 115 свертков «синтетики» не дошли до потребителя в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Крупная партия синтетического наркотика изъята в Алматы сотрудниками управления по противодействию наркопреступности. Автомашина «Kia Cerato» была остановлена экипажем «Буран-044» на территории Алмалинского района.

По подозрению в незаконном хранении и распространении наркотиков задержан 33-летний гражданин С. При проведении личного досмотра изъято:

– в обшивке водительской двери четыре свертка, обмотанные черной изолентой;

– на полике с водительской стороны девять свертков, обмотанных черной изолентой;

– в бардачке с пассажирской стороны 30 свертков, обмотанных черной изолентой;

– в багажнике, в целофановых пакетах, 27 свертков, обмотанных белой изолентой, 10 свертков, обмотанных синей изолентой и 35 свертков, обмотанных черной изолентой.

Также полицейские изъяли изоленты разных цветов и 100 zip-пакетов. Задержанный указал все места закладок.

Как удалось выяснить, гражданин С. в течение нескольких месяцев занимался незаконным распространением синтетического наркотика «мефедрон». Наркотические вещества получал бесконтактным путем, через приложение.

За одну закладку наркотического средства фигурант получал денежное вознаграждение в сумме от 3 тыс. тенге.

Фото: polisia.kz















