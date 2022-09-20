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    Полицейские Алматы изъяли 115 свертков синтетического наркотика

    20 Сентября 2022, 20:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 115 свертков «синтетики» не дошли до потребителя в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Крупная партия синтетического наркотика изъята в Алматы сотрудниками управления по противодействию наркопреступности. Автомашина «Kia Cerato» была остановлена экипажем «Буран-044» на территории Алмалинского района.

    По подозрению в незаконном хранении и распространении наркотиков задержан 33-летний гражданин С. При проведении личного досмотра изъято:

    – в обшивке водительской двери четыре свертка, обмотанные черной изолентой;

    – на полике с водительской стороны девять свертков, обмотанных черной изолентой;

    – в бардачке с пассажирской стороны 30 свертков, обмотанных черной изолентой;

    – в багажнике, в целофановых пакетах, 27 свертков, обмотанных белой изолентой, 10 свертков, обмотанных синей изолентой и 35 свертков, обмотанных черной изолентой.

    Также полицейские изъяли изоленты разных цветов и 100 zip-пакетов. Задержанный указал все места закладок.

    Как удалось выяснить, гражданин С. в течение нескольких месяцев занимался незаконным распространением синтетического наркотика «мефедрон». Наркотические вещества получал бесконтактным путем, через приложение.

    За одну закладку наркотического средства фигурант получал денежное вознаграждение в сумме от 3 тыс. тенге.
    Фото: polisia.kz
    Алматы Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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