Полицеские устроили погоню за «лихачом» без прав в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель без водительских прав и госномеров пытался скрыться от полицейских в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео погони полицейских за нарушителем появилось в Instagram. В нем видно, как за автомобилем, который едете на большой скорости гонятся несколько патрульных машин.

В Департамента полиции города рассказали, что погоня произошла на ВОАД.

«На требования полицейских остановиться водитель не подчинился, напротив прибавил газу и попытался скрыться. Была организована погоня сразу несколькими экипажами специализированного батальона. Путь машине был блокирован. В результате, в отношении водителя были приняты меры административного воздействия, составлены пять административных протоколов, в том числе за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, значит данной автомашиной управлял человек, который вовсе не имел водительского удостоверения, далее неподчинение сотруднику полиции, он обязан был по требованию сразу же остановиться, несоответствие государственного номерного знака требованиям стандарта, за маневры без подачи сигнала и соблюдения безопасности, невыполнение требований дорожных знаков и разметки, которые применяются для регулировки дорожного движения», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.