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    Полезная остановка появилась в городе Шемонаиха

    8 Апреля 2023, 15:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В городе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области появилась необычная автобусная остановка. Теперь пассажиры могут изучать правила пожарной безопасности, пока ждут общественный транспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Как отмечают в ведомстве, идея открытия такого профилактического объекта возникла у спасателей местного Отдела по ЧС.

    «В нашем регионе происходит немало пожаров. Чтобы обучить граждан и не допускать загораний в пожароопасный период, мы использовали необычный метод. В современном мире люди, как правило, всегда куда-то спешат, у них нет времени, а здесь, пока есть драгоценные 10-15 минут в ожидании автобуса, можно сосредоточиться на рекомендациях от спасателей», - отметил начальник ОЧС г. Шемонаиха Арман Наурызбаев.


    «Остановка – это подарок для нас, жителей, расположена она в центре района, где всегда оживленно и много людей. Мы с радостью восприняли новость и будем изучать правила», - говорит Айнур жительница Шемонаихи Смагулова.

    Помимо этого, на остановке можно узнать, как и где освоить профессию спасателей, а также как действовать при чрезвычайных ситуациях.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Восточно-Казахстанская область МЧС
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